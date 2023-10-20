سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن "الأمر متروك لحركة حماس لفتح معبر (رفح)"، و"لمصر لتوصيل المساعدات" إلى غزة، موضحا أن حماس لم تسمح بفتح المعبر.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس لمذيع قناة CNN، جون فوس في مقابلة، الجمعة، بأن حماس "لم تسمح بفتح" معبر رفح مع مصر، وقال إن التركيز الرئيسي للجيش الإسرائيلي عند فتحه سيكون "التأكد من أن هذه المساعدات الإنسانية لن تصل إلى حماس".

وأكد المتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، لشبكة CNN أن الجيش الإسرائيلي لم يتلق أي تعليمات لوقف ضرب أهداف حماس.

وأضاف ليرنر أنه عندما تصل التعليمات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، فإنهم "سينفذونها". وقال: لكن في الوقت الحالي، فإن "التعليمات التي لديهم هي مواصلة المضي قدما لضرب حماس حيثما كانت".

وكرر ليرنر موقف إسرائيل بأنه "لا يمكننا السماح بإعادة تزويد (حماس) بالمساعدات، وتمكينها من إعادة التجمع ضدنا".

وأوضح أن دور الجيش الإسرائيلي هو "التأكد من أنهم (حماس)، لن يستخدموا قطاع غزة مرة أخرى كقاعدة انطلاق ضد شعبنا".

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر إن إسرائيل لديها "قلق مشروع" بشأن المساعدات التي تذهب إلى حماس.

وذكرت مصادر متعددة لشبكة CNN، أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح، الجمعة، أمام وصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء مع مصر وإسرائيل.