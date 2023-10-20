خالد مشعل يثير تفاعلا بتصريحات الخميس ودبلوماسي إسرائيلي يعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع متفرقة لتصريحات أدلى بها، خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج، وسط تفاعل واسع.

مقابلة مشعل جاءت مع قناة العربية السعودية، الخميس، وطالب فيها الدول العربية "بالتدخّل لحماية غزة"، وأن إسرائيل "لن تنجح في القضاء على حماس"، على حد تعبيره.

وأعاد حساب إسرائيل بالعربي، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر مقطع من المقابلة وتعليق نائب مدير شعبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أمير ويسبرود قائلا: "حركة حماس اسوا من داعش.. تقتل الاطفال والنساء وما تمثل القيم الاسلامية والانسانية النبيلة.. تم كشف الستار عن هذه الحركة الارهابية التي تريد زعزعة الاستقرار في المنطقة".

ويشار إلى أن تداول تصريحات مشعل، يأتي مع دخول الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الـ14، الجمعة، مع توجه الأنظار إلى مظاهرات محتملة بأعقاب صلاة الجمعة في مدن وعواصم عربية وعالمية في الوقت الذي تستمر فيه الضربات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول مقابلة خالد مشعل: