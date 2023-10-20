ماذا قالت وزارة الدفاع الأمريكية عن اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون؟

(CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ بالإضافة إلى العديد من الطائرات بدون طيار التي أطلقها مقاتلو جماعة الحوثي المدعومين من إيران في اليمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "كان هذا الإجراء بمثابة دليل على بنية الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة التي بنيناها في الشرق الأوسط والتي نحن على استعداد لاستخدامها كلما لزم الأمر لحماية شركائنا ومصالحنا في هذه المنطقة المهمة".

وأضاف: "لم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية ولا علمنا بأي خسائر في صفوف أي مدنيين على الأرض."

وتابع أن وزارة الدفاع "لا تستطيع أن تقول على وجه اليقين في هذه المرحلة ما الذي كانت تستهدفه الصواريخ والطائرات بدون طيار"، لكنه قال "إنها انطلقت من اليمن وكانت متجهة شمالا على طول البحر الأحمر، ومن المحتمل نحو أهداف في إسرائيل".

يذكر أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر، الأربعاء.

وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إنها "ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط".

وكشف مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN قبل تأكيد البنتاغون، أن المدمرة اعترضت عدة صواريخ بالقرب من ساحل اليمن، الخميس.

وأشار المصدران إلى أنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة "يو إس إس كارني" أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

ويأتي ذلك وسط مخاوف كبيرة بشأن التحركات الإيرانية المحتملة مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على "حماس".