مصدران لـCNN: حماس تُطلق سراح رهينتين أمريكيتين.. وهذا سبب الخطوة

شاهد كم أنفقت أمريكا على دعم إسرائيل وأوكرانيا وكيف تفاعل شعبها مع ذلك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، الجمعة، سراح رهينتين أمريكيتين، أم وابنتها، بحسب مصدر مطلع على المفاوضات ومصدر دبلوماسي.

وقال المصدر المطلع على المفاوضات إن الرهينتين تم تسليمهما إلى الصليب الأحمر وهما "في طريقهما للخروج"، وأكد أنه تم إطلاق سراحهما لـ"دواع إنسانية" لأن الأم في وضع صحي سيء.

ومن غير الواضح ما إذا كانتا ستغادران غزة إلى مصر أو إسرائيل، لكن عملية إطلاق السراح هذه هي نتيجة للمفاوضات بين قطر وحماس التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل واحتجاز رهائن في 7 أكتوبر/تشرين أول.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة، في بيان: "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".

ولم يُدل البيت الأبيض بتعليق بعد، وكذلك الحال بالنسبة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحاولت CNN التواصل مع الصليب الأحمر للحصول على تعليق.