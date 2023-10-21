علاء مبارك يلفت لموقف مصر من القضية الفلسطينية بفيديو سابق لوالده

محمد اشتية لـCNN عن تصاعد العنف في غزة: يجب إدانة قتل كل مدني وإنسان لا يستحق الموت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد علاء، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بمقطع فيديو لوالده وحديثه عن موقف مصر من القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تدوينة لعلاء على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلا بتعليق: "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير.. ’نمضى في تحركٍ يسعى لوقف العدوان فوراً دون قيدٍ أو شرط يضع إسرائيل امام مسئوليتها القانونية والسياسية كقوة احتلال‘".

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد ألمح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، باستعداد الشعب المصري للتظاهر "تعبيرا عن رفض هجرة الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أن مصر "ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة".

ويذكر أن الهجوم الدموي الذي شنته حماس في السابع من الشهر الجاري على إسرائيل أعاد القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء الدولية وربما يكون قد ألقى بثقله على جهود إسرائيل لتوسيع ما يسميه نتنياهو "دائرة السلام"، في إشارة إلى الدول العربية التي تجاوزت القضية الفلسطينية من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل.