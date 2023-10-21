بالصور.. أجانب ينتظرون على معبر رفح الحدودي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
screen-shot-2023-10-21-at-12.12.14-pm.png
01:14
وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

(CNN)—تجمع عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية على معبر رفح بانتظار الخروج من قطاع غزة التي دخلت يومها الـ15 من الحرب عقب العملية التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل ورد الأخيرة باستهداف الحركة بالقطاع.

أجانب على معبر رفح

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل قد ذكرت في تنبيه، صباح السبت، إن المعبر سيفتح الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

أجانب على معبر رفح

وفتح المعبر لفترة وجيزة السبت ومرت 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية للقطاع قبل إغلاقه مرة أخرى.

أجانب على معبر رفح

وكانت السفارة قد قالت في بيانها: "إذا فتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.. نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود"، مضيفة أن "على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر".

أجانب على معبر رفح

وتابعت السفارة أن الوضع لا يزال "ديناميكيًا ومائعًا"، وأن البيئة الأمنية "لا يمكن التنبؤ بها"، ونصحت الناس "بتقييم سلامتهم الشخصية وأمنهم قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور".

قد يهمك أيضاً

وزير الخارجية الأمريكي لـCNN: أتوقع فتح معبر رفح أمام المساعدات "قريبا"

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.