بالصور.. أجانب ينتظرون على معبر رفح الحدودي

(CNN)—تجمع عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية على معبر رفح بانتظار الخروج من قطاع غزة التي دخلت يومها الـ15 من الحرب عقب العملية التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل ورد الأخيرة باستهداف الحركة بالقطاع.

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل قد ذكرت في تنبيه، صباح السبت، إن المعبر سيفتح الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفتح المعبر لفترة وجيزة السبت ومرت 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية للقطاع قبل إغلاقه مرة أخرى.

وكانت السفارة قد قالت في بيانها: "إذا فتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.. نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود"، مضيفة أن "على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر".

وتابعت السفارة أن الوضع لا يزال "ديناميكيًا ومائعًا"، وأن البيئة الأمنية "لا يمكن التنبؤ بها"، ونصحت الناس "بتقييم سلامتهم الشخصية وأمنهم قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور".