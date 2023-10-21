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وزير الخارجية الأمريكي لـCNN: أتوقع فتح معبر رفح أمام المساعدات "قريبا"

الشرق الأوسط
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(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه يتوقع فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية "قريبا".

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وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، أن بلاده "تتواصل بلا توقف، مع السفير ديفيد ساترفيلد (المبعوث الخاص للولايات المتحدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط)، والأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لتفعيل الخطة التي أعلنها الرئيس (الأمريكي) جو بايدن".

وردا على سؤال من شبكة CNN بشأن توقعاته بشأن فتح المعبر، رد وزير الخارجية الأمريكي بقوله: "أتوقع ذلك قريبا".

ولم يُفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة، وقال بايدن للصحفيين إن الأمر قد يستغرق "24-48 ساعة" قبل دخول المساعدات.

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