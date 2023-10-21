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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سندخل قطاع غزة

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لقادة الجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجيش سيبدأ عملية للقضاء على حماس.

قال القائد في تصريحاته للواء جولاني في الجيش الإسرائيلي: "سوف ندخل قطاع غزة. سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير مسلحي حماس والبنية التحتية".

وأضاف هاليفي أنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي غزة، فإنه "سيضع في اعتباره" الصور التي حدثت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل.

وقال إن غزة معقدة ومزدحمة لكن الجيش الإسرائيلي يتأهب.

وتابع هاليفي: "كل قدرات الجيش الإسرائيلي ستكون معكم في ذلك التحرك. كونوا شجعان، بهذه العقلية، وكونوا حازمين للغاية، وامنحوا جنودكم الثقة".

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