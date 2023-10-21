عدد الأشخاص التي تكفيهم.. تفاصيل حمولة شاحنات عبرت إلى غزة السبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت منظمة الصحة العالمية عبور 4 شاحنات لها من أصل 20 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، صباح السبت محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي التفصيل قالت المنظمة في بيان أن الشاحنات الإمدادات تشمل "أدوية وإمدادات لعلاج الصدمات لـ 1200 شخص و235 حقيبة محمولة لعلاج الصدمات من أجل تحقيق استقرار صحي فوري للمصابين، وأدوية علاج الأمراض المزمنة لـ 1500 شخص، والأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية لـ 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر".

ووفقاً للسلطات المصرية عند معبر رفح، كانت هناك 13 شاحنة تحمل أدوية وإمدادات طبية، وخمس منها تحمل مواد غذائية وشاحنتين مياه.

وقال مدير الاتصالات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وائل أبومحسن، لقناة الحدث التلفزيونية السعودية في مقابلة، السبت، إنه لم يتم تسليم الوقود "رغم انخفاض إمدادات الوقود بشكل خطير في المستشفيات والمدارس في غزة".

ولا يمكن لـCNN التحقق منه بصورة مستقلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، للصحفيين، السبت، إنه لم يدخل أي وقود إلى غزة في قافلة المساعدات اليوم.

ويذكر أن معبر رفح أغلق سريعاً بعد مرور 20 شاحنة، وفقاً لمراسل شبكة CNN على الجانب المصري من الحدود، وذلك بعد وقت قصير على فتحه صباح السبت.