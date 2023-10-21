معبر رفح.. كيف يبدو خط الحياة الوحيد لقطاع غزة؟

(CNN) -- رحبت الأمم المتحدة بفتح معبر رفح مما سمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، فإن "القافلة المكونة من 20 شاحنة تضم إمدادات منقذة للحياة مقدمة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة والتي تمت الموافقة على عبورها واستلامها من قبل الفلسطينيين". الهلال الأحمر بدعم من الأمم المتحدة."

وقال غريفيث إن تسليم المساعدات جاء بعد "أيام من المفاوضات العميقة والمكثفة"، مضيفا أن الوضع الإنساني في غزة "وصل إلى مستويات كارثية".

وقال رئيس بعثة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة: "أنا واثق من أن عملية التسليم هذه ستكون بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية - بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود - لشعب غزة، بطريقة آمنة ويمكن الاعتماد عليها وغير مشروطة ودون عوائق".

وأضاف غريفيث: "لقد تحمل سكان غزة عقودًا من المعاناة. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خذلانهم".

ونظرًا للوضع الحالي في القطاع، قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، إن سبعة مستشفيات و21 مركزًا صحيًا للرعاية الأولية أصبحت "خارج الخدمة"، كما قُتل 64 فردًا من الطواقم الطبية، بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على غزة.

وقالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود، المعروفة أيضًا باسم منظمة أطباء بلا حدود، لشبكة CNN، "إنها بالتأكيد حياة أو موت في هذه المرحلة".

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه يوضح معبر رفح على الخريطة، الذي يعتبر الطريق الوحيد الممكن لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.