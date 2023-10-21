محمد اشتية لـCNN عن تصاعد العنف في غزة: يجب إدانة قتل كل مدني وإنسان لا يستحق الموت

(CNN) -- أوضح البيت الأبيض، الجمعة، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإيجاب على سؤال أحد المراسلين أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة الرئاسية حول ما إذا كان ينبغي لإسرائيل تأخير العملية البرية في قطاع غزة حتى يتمكن المزيد من الرهائن من المغادرة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن "كان بعيدا ولم يسمع السؤال كاملا، وبدا السؤال كالتالي: هل ترغب في رؤية المزيد من الرهائن يطلق سراحهم؟ ولم يكن يعلق على أي شيء آخر".

وكان الرئيس الأمريكي أجاب بقوله "نعم"، يجب على إسرائيل تأجيل العملية البرية حتى يتمكن المزيد من الرهائن من الخروج.

يذكر أن شبكة CNN نقلت عن مسؤولين الأمريكيين والغربيين قولهم إن الولايات المتحدة وحلفائها يحثون إسرائيل على أن تكون استراتيجية وواضحة بشأن أهدافها إذا وعندما تشن عملية برية في غزة، محذرين من احتلال طويل الأمد، مع التركيز بشكل خاص على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.