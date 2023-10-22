دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهدت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، بمقطع فيديو لتصريحات ادلى بها رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في كلمة ألقاها في معهد بيكر للسياسات العامة، الثلاثاء.

وقال الأمير السعودي في الجزء الذي نشرته إسرائيل بالعربية: "أدين بشدة استهداف حماس للأهداف المدنية من أي عمر أو جنس التي تتهم به، مثل هذا الاستهداف يكذب ادعاء حماس بالهوية الإسلامية، الإسلام يحرم قتل الأطفال والنساء وكبار السن، التحريم يحظر أيضا تدنيس أماكن العبادة وأدين حماس لمواصلة تقويض السلطة الفلسطينية.."

وأعاد نائب مدير شعبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أمير ويسبرود، نشر المقطع ذاته قائلا بتعليق: "الامير تركي الفيصل يحط الاصبع على الحروف بان ما قامت به حماس منً عمليات إرهابية متناقض للقيم الاسلامية التي تمنع قتل الاطفال والنساء.. تهدف حماس الى زعزعة استقرار المنطقة.. اما اكثرية سكان المنطقة يريدون مستقبلا آمنًا.. انني متأكد ان العقل والحكمة سيفوزان ضد التطرف".

وكان الأمير تركي الفيصل قد قال أيضا في الكلمة ذاتها: "كما أدين حماس لمنحها ذريعة لحكومة إسرائيل المنبوذة في العالم أجمع بما في ذلك نصف الشعب الإسرائيلي باعتبارها فاشية وإجرامية.. أدين حماس لمنح هذه الحكومة (الإسرائيلية) الذريعة لتطهير غزة عرقيا من مواطنيها وقصفهم حتى الإبادة.."

وأضاف: "لكل الشعوب المحتلة عسكريا الحق في مقاومة احتلالها حتى عسكريا، أنا لا أؤيد الخيار العسكري في فلسطين، أفضل الخيار الآخر، التمرد المدني والعصيان.. أسقط ذلك الإمبراطورية البريطانية في الهند والإمبراطورية السوفيتية في أوروبا الشرقية، إسرائيل تملك تفوقا عسكريا ساحقا ونرى أمام أعيننا الدمار والإبادة التي تلحقها بشعب غزة".