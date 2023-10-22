مقتل 22 صحفيًا جراء الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة

(CNN) -- قدّم بعض الصحفيين أقصى التضحيات أثناء تغطية الحرب بين إسرائيل وحماس، التي أدت إلى خسائر فادحة في صفوف الصحفيين منذ أن شنت حماس هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأعلنت إسرائيل الحرب على الجماعة الفلسطينية المسلحة، وشنت غارات انتقامية على قطاع غزة.

حسب لجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 22 صحفيًا منذ 7 إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول، 18 صحفيًا فلسطينيًا، و3 إسرائيليين، وصحفيًا لبنانيًا واحدًا. وتم الإبلاغ عن إصابة 8 صحفيين. إلى جانب فقدان أو اعتقال 3 صحفيين.

وتحقق لجنة حماية الصحفيين أيضًا في العديد من التقارير غير المؤكدة بشأن مقتل صحفيين آخرين أو فقدهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وعن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحفيين.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد الصحفيين القتلى والجرحى في الصراع الإسرائيلي والفلسطيني.