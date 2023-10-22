منشورات جديدة للجيش الإسرائيلي اسقطت شمال غزة السبت.. ماذا كتب فيها؟

نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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(CNN)—أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات جديدة في حي الصبرة بمدينة غزة، السبت، تحذر السكان بشكل عاجل من أنهم إذا اختاروا عدم الإخلاء إلى جنوب القطاع "فقد يتم اعتبارهم شركاء للمنظمة الإرهابية"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وترجمة CNN.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي قد قال بتدوينة عل صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، السبت: "بلاغ مهم لسكان مدينة غزة وخاصة أحياء الدرج، ناصر، الشيخ رضوان، البلدة القديمة والزيتون.. لقد قمنا في الآونة الأخيرة بمناشدتكم التوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة حفاظاً على سلامتكم".

وتابع أدرعي قائلا إن "منظمة حماس الإرهابية تستخدمكم كدروع بشرية وقد قامت بوضع البنى التحتية الإرهابية والوسائل القتالية بالقرب من مكان سكناكم.. أنتم تعيشون فوق برميل من المتفجرات أعدته حماس في حي إقامتكم، وكل مَن سيبقى في منزله يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة ويعرض نفسه وافراد عائلته للخطر".

وأضاف: "إذا كانت حياتكم وحياة مَن تحبون موضع اهتمامكم، فاتجهوا جنوبًا إلى جنوب وادي غزة. ننصحكم بالوصول الى المنطقة الانسانية في المواسي وفق التعليمات.. تأكدوا من أن قادة حماس قد اعتنوا فعلاً بأنفسهم وبأفراد أسرهم".