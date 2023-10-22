(CNN)-- في مسعى لإحباط ما وصفه بـ "هجوم إرهابي وشيك"، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارة جوية في وقت مبكر، فجر الأحد، على مسجد الأنصار في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لشبكة CNN، إن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية جديدة "تشير إلى وجود هجوم وشيك قادم من فرقة مشتركة بين حماس والجهاد الإسلامي" تجري الاستعدادات من مركز قيادة تحت الأرض في مسجد الأنصار.

وقبل بضعة أشهر، كان هناك قتال كبير في جنين لمدة يومين تقريبًا، ويقول كونريكوس إنه خلال عملية للجيش الإسرائيلي هناك، اكتشفوا نظام الأنفاق "الإرهابية" داخل المسجد.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، إعلانه مقتل شاب "لم تعرف هويته بعد، واصابة 3 مواطنين أحدهم بشظايا"، بعد استهداف مسجد الأنصار في حارة الدمج في جنين.