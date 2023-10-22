الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق

نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

السوداني: نرفض أي اعتداء على حدود العراق سواء كان من تركيا أو إيران

رئيس وزراء العراق يعلق لـCNN على دعوة بايدن له وعلاقة بلاده مع أمريكا

(CNN)-- أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، في سفارتها في بغداد وقنصليتها العامة في أربيل، "بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها"، وفقا لنصائح السفر المُحدثة، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية، ومحدودية قدرة بعثة العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

واستهدفت طائرات بدون طيار هجومية، الأربعاء، موقعين أمريكيين مختلفين في العراق، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. وأسفرت إحدى الهجمات عن إصابات طفيفة.

وبعد يوم، استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة التنف العسكرية في سوريا، التي تضم قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي ضد "داعش"، مما تسبب أيضًا في وقوع إصابات طفيفة.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، استهدف صاروخان مركز بغداد للدعم الدبلوماسي بالقرب من المطار، الذي يضم عسكريين ودبلوماسيين ومدنيين أمريكيين، بحسب مسؤول عسكري أمريكي آخر.

وقال المسؤول إن أحد الصاروخين اعترضه نظام مضاد للصواريخ، بينما أصاب الصاروخ الثاني منشأة تخزين فارغة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

ولم تحدد الولايات المتحدة الجهة المسؤولة عن أي من الهجمات الأخيرة في العراق، رغم أن وكلاء إيران نفذوا هجمات مماثلة بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا في الماضي.