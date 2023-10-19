الجيش الأمريكي: إسقاط 3 مسيرات استهدفت قواتنا في العراق خلال 24 ساعة

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، إسقاط 3 طائرات بدون طيار هجومية استهدفت القوات الأمريكية في العراق، في الوقت الذي تواجه فيه السفارات الأمريكية احتجاجات في عدد من دول الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إنه تم اعتراض طائرتين بدون طيار، في غرب العراق فدمرت إحداهما وألحقت أضرارا بالأخرى، وأضاف البيان أن "الهجوم أدى إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف".

وذكر البيان أن الهجوم الثاني كان في شمال العراق بطائرة واحدة بدون طيار، تم تدميرها دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة "في هذه اللحظة من التأهب الشديد، نراقب عن كثب الوضع في العراق والمنطقة".

ومن غير الواضح حاليا من الذي أطلق الطائرات بدون طيار، لكن مثل هذه الهجمات تُنسب في كثير من الأحيان إلى إيران أو الميليشيات المدعومة من طهران في المنطقة.

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أسقطت طائرتين بدون طيار هجوميتين استهدفتا القوات الأمريكية في العراق.