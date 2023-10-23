كم بلغت قيمة التبادل التجاري للأسلحة في إسرائيل عام 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على خلفية الصراع المستمر بين إسرائيل وغزة، وصل التبادل التجاري للأسلحة في إسرائيل عام 2022 إلى 1.66 مليار دولار، وفقًا لقاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، منها 831 مليون دولار تشكل صادرات الأسلحة الإسرائيلية و829 مليون دولار في صورة واردات.

في عام 2022، كان كبار موردي الأسلحة لإسرائيل هم: الولايات المتحدة، حيث صدرت أسلحة بقيمة 422 مليون دولار لإسرائيل. وحذت ألمانيا حذوها، حيث زودت إسرائيل بأسلحة بقيمة إجمالية 402 مليون دولار. أما إيطاليا، ولو بمساهمة أقل، فقد أضافت إلى ترسانة إسرائيل مبلغا قدره 6 ملايين دولار.

وأظهرت القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة من إسرائيل لدول متنوعة 831 مليون دولار. على رأس القائمة، استوردت الهند أسلحة إسرائيلية بقيمة 247 مليون دولار. وجاءت الفلبين في المركز الثاني بمبلغ 206 ملايين دولار، في حين حصلت الولايات المتحدة على أسلحة إسرائيلية بقيمة 128 مليون دولار. وكانت بريطانيا من أبرز الدول المتلقية بمبلغ 75 مليون دولار، تليها التشيك، وتايلاند، وفنلندا، وألمانيا، وسنغافورة، وكندا، حيث استوردت كل منها كميات متفاوتة، مما يوضح الطبيعة المتعددة الأوجه لصادرات الأسلحة الإسرائيلية.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه التبادل التجاري للأسلحة في إسرائيل في عام 2022