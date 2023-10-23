رئيس وزراء العراق يصدر توجيها بعد هجمات على قواعد تضم قوات أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاثنين، الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي ضد "داعش"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان: "في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية في العديد من المناسبات، عن إدانتها العدوان (الصهيوني) على سكان غزة، فإننا نؤكد رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق"، بحسب (واع).

وأوضح يحيى رسول أن تلك القوات متواجدة في العراق "بدعوة رسمية من قبل الحكومة، لدعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة تم وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية"، طبقا لما أفاد البيان.

وأضاف رسول أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات".

وأكد يحيى رسول أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه كافة الأجهزة الأمنية، بتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال بالإضرار بالأمن والاستقرار في العراق"، طبقا للوكالة العراقية.

وكانت طائرات بدون طيار هجومية استهدفت، الأربعاء، موقعين أمريكيين مختلفين في العراق، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. وأسفرت إحدى الهجمات عن إصابات طفيفة.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، استهدف صاروخان مركز بغداد للدعم الدبلوماسي بالقرب من مطار بغداد، الذي يضم عسكريين ودبلوماسيين ومدنيين أمريكيين، بحسب مسؤول عسكري أمريكي آخر، دون وقوع إصابات.