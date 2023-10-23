وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

(CNN) -- دخل فوج ثالث من الشاحنات التي تحمل مساعدات أصبح سكان غزة بأمس الحاجة لها، عبر معبر رفح من جانب مصر، الاثنين، وفقًا لصحفي CNN الموجود على الأرض.

ودخل ما لا يقل عن 34 شاحنة تحمل المواد الغذائية والمياه والأدوية والإمدادات الطبية من مصر إلى غزة عبر المعبر يومي السبت والأحد.

وقال مسؤول أمني لـCNN إن قافلة الأحد خضعت لتدقيق أمني "إضافي".

لكن منظمات حقوق الإنسان حذرت من عدم وصول مساعدات كافية إلى القطاع الفلسطيني، حيث أدى القصف الإسرائيلي المستمر والحصار الكامل، إلى تعريض أكثر من مليوني مدني لخطر الجفاف الشديد والمجاعة.

وقال خبراء في الأمم المتحدة إن حملة إسرائيل على غزة ترقى لمستوى "الجرائم ضد الإنسانية".