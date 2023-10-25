استطلاع: غالبية الناخبين الأمريكيين يؤيدون خفض التوتر في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لاستطلاع جديد صادر عن منظمة “داتا فور بروغرس” الأمريكية، تبين أن 66% من الناخبين الأمريكيين “يوافقون بشدة” أو “يوافقون إلى حد ما” بأنه على الولايات المتحدة أن تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف تصعيد العنف في غزة، كما يؤيدون أن على الولايات المتحدة الاستفادة من علاقتها الدبلوماسية الوثيقة مع إسرائيل لمنع المزيد من العنف والقتلى المدنيين.

وقد شارك بالاستطلاع 1329 ناخبًا محتملًا على المستوى الوطني عبر الإنترنت، ويشمل ذلك 80% من الديمقراطيين، و57% من المستقلين، و56% من الجمهوريين.