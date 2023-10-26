دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، رسالة إلى "الملوك والرؤساء العرب"، حول الأوضاع في قطاع غزة والرد الإسرائيلي على الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال البرادعي في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "رسالة للملوك والرؤساء العرب: العالم أجمع يعلم ان أهل غزة من المدنيين يتعرضون حاليا لما يشبه إبادة جماعيه وغيرها من جرائم الحرب (راجع بيان سكرتير عام الأمم المتحدة أمس في مجلس الامن) كل من لديه ضمير حي يتألم شديد الألم وهو يرى العقاب الجماعي ضد اهل غزة.."

وتابع قائلا: "اعتقد ان الجميع في منطقتنا بدون استثناء يرى آن من الواجب الاخلاقي والإنساني قبل السياسي أن يكون هناك رد فعل منكم لما يحدث لإنقاذ ما يمكن انقاذه، والا نقف موقف المتفرج.. هناك الكثير من الاجراءات التي يمكنكم اتخاذها على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري مع إسرائيل ومؤيدي سياساتها.."

وختم البرادعي رسالته قائلا: "أنتم وكلاءنا.. لا يصح أن يكون العجز خيارًا…"

ويشار إلى أن تدوينة البرادعي تأتي في الوقت الذي دخلت فيه الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة يومها الـ19، الخميس، مع ارتفاع مستمر بأعداد القتلى والجرحى بالقطاع مع تردي الأوضاع الإنسانية.