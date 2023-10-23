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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على البيان المشترك لقادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا، الذي عبروا خلاله عن دعمهم لإسرائيل، ودعوا إلى حماية المدنيين.

وكتب البرادعي، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين: "بيان مشترك صدر أمس من قادة الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا بخصوص رؤيتهم لتطورات المأساة فى غزة. اجتماع الاتحاد الاوروبي اليوم على مستوى القمة لنفس الغرض".

وأشار البرادعي إلى أن "الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء هولندا يزوران اسرائيل هذا الأسبوع بعد زيارات لقادة الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا"، وتساءل: "أليس من اللائق ان نكون على مستوى المسؤولية وأن تكون هناك قمة عربية ورؤية عربية أم سنستمر في دور المراقب والعمل فرادى؟"

واختتم البرادعي تدوينته، قائلا: "الأهل أهلنا والأرض أرضنا والمصيبة مصيبتنا #غزة_تحت_القصف".