وفد من "حماس" يزور روسيا.. ووزارة الخارجية الإسرائيلية تُعلق

الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-– أجرى وفد من حركة "حماس" محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس.

وقالت "تاس" إن المحادثات ركزت على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، إلى جانب إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة.

وكان من ضمن وفد حماس، نائب مدير المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وباسم نعيم، وهو قيادي بارز في الحركة يعيش في غزة، والتقى الوفد بنائب وزير الخارجية، والممثل الرئاسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، وفقا لبيان حماس.

ونقلت تاس عن وزارة الخارجية قولها إن المحادثات جرت في إطار موقف روسيا الداعي إلى “الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب الموجودين في قطاع غزة”.

وأضافت الخارجية: "كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بضمان إجلاء المواطنين الروس وغيرهم من المواطنين الأجانب من أراضي القطاع الفلسطيني".

وأشاد وفد حماس بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بـ"مسؤولياته تجاه جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الصهيونية"، بحسب بيان حماس.

وأضافت الحركة في بيانها: "وأعرب السيد بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وبين جهود بلاده مع الأطراف المعنية بهدف وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية (إلى غزة)".

من جانبها، أدانت إسرائيل الزيارة، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجيتها جاء فيه: "تدين إسرائيل دعوة كبار مسؤولي حماس لزيارة موسكو، والتي تعتبر عملا من أعمال دعم الإرهاب وإضفاء الشرعية على الفظائع التي يرتكبها إرهابيو حماس"، وأضافت: "ندعو الحكومة الروسية لطرد إرهابيي حماس فورا"، حسب قولها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن حوالي 1000 مواطن روسي ومواطنين من دول الكومنولث طلبوا إجلاءهم من غزة.