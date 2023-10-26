الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

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(CNN)-- أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن (الشاباك) بيانًا مشتركًا، الخميس، قالا فيه إنه تم قتل نائب قائد مديرية المخابرات في حركة "حماس"، وأشارا إلى أنه كان أحد المسؤولين عن التخطيط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين أول.

وجاء في البيان: "تمكنت طائرة حربية بناء على معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الشاباك ولهيئة الاستخبارات من تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس المدعو شادي بارود".

ولم تُعلق حماس بعد على البيان الإسرائيلي بشان مقتل بارود.

ونشر الجيش الإسرائيلي والشاباك أيضًا لقطات زعما أنها للغارات التي قتلت بارود، والتي تظهر مبنيين على الأقل في غزة ينهاران نتيجة تعرضهما للقصف.

وقال البيان الإسرائيلي إن بارود ويحيى السنوار خططا لهجمات 7 أكتوبر/تشرين أول التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وجاء في البيان: "وكان بارود قد خدم في السابق كقائد كتيبة تابعة لحماس في خان يونس وكان مسؤولاً عن التخطيط للعديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين"، ووفقا للبيان فإن بارود شغل مناصب عدة في الاستخبارات العسكرية لحماس وتولى قيادة قسم العلاقات في مخابرات الحركة.

وكان السنوار رئيساً سابقاً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وهو الآن رئيس حماس في غزة، وقد ركز جهوده على بناء العلاقات مع القوى الأجنبية ولا سيما مصر وإيران.