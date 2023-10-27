نشر الجمعة ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة للدولة في مصر، الجمعة، مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه سقوط "جسم غريب" قرب محطة الكهرباء في منطقة نويبع على البحر الأحمر.

جاء ذلك في تدوينة للقناة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "مصدر مطلع للقاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع".

ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية حيال وقوع إصابات جراء ذلك أو معلومات إضافية عن أضرار محتملة.

ويذكر أن الحادثة في نويبع تأتي بعد ساعات على سقوط طائرة بدون طيار في منطقة طابا في مصر وفقا لما ذكره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بتدوينة على صفحته بفيسبوك، الجمعة.