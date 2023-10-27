أول تعليق لجيش مصر حول "صاروخ" طابا.. وجيش إسرائيل يوضح

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(CNN)-- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا"، مضيفا: "أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه. الموضوع لا يزال قيد التحقيق. حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد. ستعمل اسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".

وفي تصريح منفصل، قال مصدر "سيادي" لقناة القاهرة الإخبارية المملوكة للدولة إنه "بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان على صفحتها بمنصة فيسبوك إنها دفعت "بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع سقوط جسم متفجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مدينة طابا في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء".

وأضافت: "سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المستشفى 4 مصابين، بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة، وجاري المتابعة".

ويذكر أن مدينة طابا تقع على بعد نحو 220 كيلومترا (136 ميلا) من غزة.