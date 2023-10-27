بتحليل صور الأقمار الصناعية.. خريطة توضح المناطق المتضررة في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل الغارات البرية على غزة في الأيام المقبلة للتحضير للمراحل التالية من الحرب ضد حماس.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، بأنه "سيكون هناك المزيد".

وجاءت تعليقات غالانت مطابقة لخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، والذي قال خلاله إن إسرائيل "تمطر حماس بالنار" و"تستعد لتوغل بري".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 1.4 مليون شخص – من سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة – نزحوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ويعيش حوالي 629 ألف شخص في ملاجئ الأمم المتحدة، نصف سكان غزة هم من الأطفال.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، الأربعاء، إنها ستضطر إلى وقف عمليات المساعدات خلال يوم واحد إذا لم يتم تسليم الوقود، قائلة إن ذلك سيمثل نهاية "شريان الحياة" للمدنيين.