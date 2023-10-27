(CNN)-- قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، إن الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في سوريا والعراق "تعود جميعها إلى طهران"، وذلك بتصريح يأتي في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت مرتبطة بالميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقال المسؤول: "إيران هي مركز الثقل لما نراه.. هناك علاقة مباشرة بين مجموعات الميليشيات وجميع المنظمات التي تدعي مسؤوليتها عن الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين، لكن النقطة الأساسية هنا هي أن بصمات الإيرانيين موجودة في كل هذا".

وأضاف المسؤول: "نحملهم المسؤولية من خلال استهداف البنية التحتية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وتابع: "طهران وكبار القادة الإيرانيين يقومون بتمويل تسليح وتجهيز وتدريب وتوجيه عدد كبير من الميليشيات في جميع أنحاء المنطقة، وقد صعدوا هجماتهم ضد القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات للدفاع عن النفس الليلة".

ورغم اتهام الولايات المتحدة لإيران بالارتباط بالهجمات، أكد المسؤولون أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع أوسع مع طهران.

ونفذت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة.