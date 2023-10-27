(CNN)-- نفذت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال البيان: "تم استخدام المنشآت الموجودة في شرق سوريا من قبل الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".

ووصف أوستن الإجراءات الأمريكية بأنها "بهدف الدفاع عن النفس"، وشدد على أنها منفصلة عن الصراع في غزة.

واتهم وزير الدفاع الأمريكي إيران بشكل مباشر بأن "لها دور في هذه الهجمات على القوات الأمريكية"، قائلا في البيان إن "إيران تريد إنكار دورها في هذه الهجمات ضد قواتنا لن نسمح لهم"، كما وعد أوستن بمزيد من الضربات إذا استمرت هجمات وكلاء إيران.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن طائرات مقاتلة من طراز F-16 نفذت غارات جوية على منطقة لتخزين الأسلحة والذخيرة مرتبطة بالميليشيات المتحالفة مع إيران في البوكمال بسوريا.

وذكر مسؤول عسكري: "نعلم أن كلا المنشأتين لميليشيات متحالفة مع إيران واستخدمنا ذخائر دقيقة ألقتها الطائرات".