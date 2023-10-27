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الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

(CNN)-- حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من أنه إذا لم يتوقف الانتقام الإسرائيلي ضد غزة، فإنها "لن تسلم من النار".

وتحدث عبداللهيان أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة في أعقاب الجمود في مجلس الأمن الذي لم يتمكن من الاتفاق على قرار بشأن الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الإيراني إن "حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين لديها"، وأضاف أنه "يتعين على العالم أن يحث إسرائيل على إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: " "أقول بصراحة لرجل الدولة الأمريكي الذي يدير الآن الإبادة الجماعية في فلسطين، إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلم من هذه النار".

وفي المقابل، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، متحدثا أمام عبداللهيان في الجلسة الطارئة، إن الوزير الإيراني كان في نيويورك "لملء آذانكم بالسم".

وأضاف: "هذا الرجل القاتل أو أي ممثل آخر للنظام الإرهابي في إيران، ليس له مكان في الأمم المتحدة إنها وصمة عار أخلاقية على جبين الأمم المتحدة والقيم التي تأسست عليها".