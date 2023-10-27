أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور هايات، الجمعة، إن إسرائيل تُدين الضرر الذي حل بقوات الأمن المصرية بعد "إطلاق الحوثيين صواريخ ومسيرات" بقصد استهداف إسرائيل.

وكتب هايات عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "تدين إسرائيل الضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية بسبب الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها المنظمة الإرهابية الحوثية بقصد إيذاء إسرائيل".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قائلا: "الحوثيون وكلاء لنظام آية الله الإرهابي في طهران، والذي يسيطر أيضًا على منظمات حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس الإرهابية"، حسب قوله.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا"، مضيفا: "أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه. الموضوع لا يزال قيد التحقيق. حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد. ستعمل اسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".