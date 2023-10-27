دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، الجمعة، على الهجوم بـ"صاروخ" الذي تعرضت له مدينة طابا المصرية، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، موضحا أن التحقيقات جارية وأن أمن مصر خط أحمر، متحدثا عن الجهة التي قد تقف وراء الصاروخ.

وقال بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أتمنى سرعة الانتهاء من التحقيقات التي تجري الآن حول الصاروخ، الذي أصاب ستة من المصريين في طابا".

وأضاف مصطفى بكري أن "التحقيقات تدور على اتجاهين: إما من جيش الاحتلال، أو أنه صاروخ موجه من الحوثيين إلى إيلات".

وأشار إلى أنه "في كل الأحوال التحقيقات جارية. وليعرف الجميع أيا كانوا أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مصر لن تتوانى عن كشف الحقائق كاملة، ونحن على ثقة أن التحقيقات تجري بكل شفافية، وننتظر إعلان الحقائق كاملة".

وكان مصطفى بكري كتب في منشور سابق على "إكس": "مجددا العدو الإسرائيلي يطلق صاروخا يسقط في مدينة طابا المصرية على نقطة إسعاف ويصيب ستة مصريين، ثم يخرج علينا مسئول إسرائيلي ليقول: إن الضربة بالخطأ".

وأردف بكري: "هذه هي المرة الثالثة التي تدعي فيها إسرائيل أن الضربات كانت بالخطأ. مصدر سيادي مصري قال لـ(القاهرة الإخبارية): إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب. أعرف أن هذا الصاروخ جاء ليرد على اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة، ولكن على حكومة النتن ياهو أن تدرك أنها تلعب بالنار، وأن الرد المصري سيكون قويا ومُزلزلا، وأن حكمة القرار لا تعني الصمت وحدودنا تنتهك للمرة الثالثة!، وكله بالخطأ!!!".

وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان نُشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا".

وأضاف: "أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".