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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "أرض غزة تشبه عصا موسى، التي ستغلب على الفراعنة وسحرهم وتبتلعهم"، حسب وصفه، طبقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف اللواء حسين سلامي، الخميس، خلال اجتماع بمدينة مشهد: "الهزيمة التي مُنيت بها الولايات المتحدة و(الكيان الصهيوني) وبريطانيا في عملية طوفان الأقصى، كانت من أكثر الهزائم المدهشة والاستثنائية التي لا تُنسى"، حسب زعمه.

وأردف سلامي قائلا: "مسؤولية الأحداث التي تجري اليوم في فلسطين تقع على عاتق الولايات المتحدة، التي تحاول منذ سنوات تقديم (إسرائيل) كأحد ملائكة الديمقراطية، والتي تحاول خلق صورة وسمعة لها".

وأردف متسائلا: "هل يستطيع مسؤول أمريكي أن يسير اليوم بعرض شارع في دولة إسلامية؟ فهل تستطيع طائرة إحدى هذه الدول القاسية أن تهبط في بلد مسلم في وضح النهار؟"، حسب قوله.

وأكد سلامي: "من الخطأ الكبير أن يظن الأعداء أن المسلمين يتجاهلون هذه الجرائم، وليعلموا أن انهيارهم أمر مؤكد".

وختم قائلا: "لیعلم الصهاينة أنهم أجانب وأن الأرض الفلسطينية ليست لهم، وإذا استمروا في جرائمهم فإن الوضع سيزداد سوءاً بالنسبة لهم وسيحترقون بالنار التي أشعلوها"، بحسب الوكالة الإيرانية.