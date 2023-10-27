أمريكا: إسرائيل لا تستهدف المدنيين في غزة عمدا

الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن إسرائيل "لا تستهدف المدنيين في غزة عمدا"، وأضافت أن الولايات المتحدة "لم تقم بأي نوع من التقييم الرسمي عن أن إسرائيل تفرض عقابا جماعيا" على غزة ردا على هجمات حركة "حماس".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر، في مؤتمر صحفي: "هم يحذرون المدنيين من الابتعاد عن الأذى عندما يوجهون ضربة عسكرية، ويحاولون تنفيذ عملياتهم بطريقة تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة تتحدث مع المسؤولين الإسرائيليين لـ"ضمان أنهم ينفذون الضربات بما يتوافق مع قوانين الحرب".

وتابع: "هناك عدد من الضربات التي حدثت، سيكون عليك أن تنظر إلى الحقائق وظروف كل واحدة من تلك الضربات، وتقييمنا هو أنهم لا يستهدفون المدنيين عمدا إنهم يحذرون المدنيين من الابتعاد عن الأذى عندما يقومون بضربة عسكرية".