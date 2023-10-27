واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مساء الجمعة، يصر مسؤولو الحكومة الأمريكية على أن المحادثات ستستمر لمتابعة المفاوضات بشأن الرهائن، حسبما قال مسؤولان لشبكة CNN.

وقال أحد المسؤولين إن المحادثات السابقة بدت أقرب إلى المضي قدما مما هي عليه الآن، لكن أصر على أنهم سيضغطون من أجل مواصلة المفاوضات.

وقال مسؤول آخر: "لا يوجد سيناريو للتوقف عن مواصلة المحادثات حتى يتم إطلاق سراح الرهائن".

وقال مسؤول ثالث إن المحادثات حول إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، منذ هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هي عبارة عن "شد وجذب".