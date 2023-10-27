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الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات، لـCNN، الجمعة، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن "لا تزال هناك مسائل عالقة".

وقال المصدر: "تسير المفاوضات بشكل جيد جدا، لقد حققنا خرقا على هذا الصعيد".

وأضاف المصدر: "لا تزال هناك بعض المسائل، لكن المحادثات مستمرة، ونبقى متفائلين".

وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تزور الدوحة لعقد اجتماعات مع القيادة القطرية.

من حانبه، قال مسؤول غربي مطلع على مفاوضات الرهائن لمذيع CNN، جيرمي دايموند إنه لا يزال هناك تفاؤل بشأن إمكانية إطلاق سراح الرهائن ولكن هناك اعتراف بأن الوقت ينفد. وأشار إلى أن المحادثات أحرزت تقدماً، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل لن تؤجل غزوها البري لفترة أطول.

وردا على سؤال حول وضع المفاوضات، علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، بأن "كل قناة (للتفاوض) تبقى محتملة".

وقال غالانت: "هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحًا - لدينا هدف وأنا أثق بدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي... وسنواصل بذل كل جهد لإعادة الرهائن والمفقودين".