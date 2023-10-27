"لن يذهبوا إلى إسرائيل".. أمريكا تعلن إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط

شاهد كم أنفقت أمريكا على دعم إسرائيل وأوكرانيا وكيف تفاعل شعبها مع ذلك

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(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن ما يقرب من 900 جندي أمريكي وصلوا بالفعل إلى الشرق الأوسط أو في طريقهم إلى المنطقة لتعزيز حماية القوات الأمريكية وسط تصاعد التهديدات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن القوات التي أرسلت إلى الشرق الأوسط تشمل عناصر من الدفاع الجوي وبطاريات "باتريوت" و"أفينجر".

وأضاف أن "تلك القوات لن تذهب إلى إسرائيل، وأنها تهدف إلى دعم جهود الردع الإقليمية وتعزيز قدرات حماية القوات الأمريكية".

وكانت البنتاغون أعلنت، في وقت سابق، عن نشر بطاريات "ثاد" و"باتريوت" في المنطقة.

يذكر أن شبكة CNN أفادت بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران تخطط لتكثيف الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تسعى طهران للاستفادة من رد الفعل العنيف في المنطقة على الدعم الأمريكي لإسرائيل.