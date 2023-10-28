تفاصيل بحادثتي طابا ونويبع في مصر وفيديو اعتراض "هدف" فوق البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تفاصيل جديدة حول حادثتي سقوط طائرة بدون طيار "درون" في طابا وجسمين غريبين في نويبع، في حين عرض الجيش الإسرائيلي فيديو لعملية اعتراض فوق البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في تدوينة على صفحته بفيسبوك: "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ...وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".

وتابع: "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة".

من جهته نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي مقطع فيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "تم استدعاء قوات سلاح الجو في ساعات الصباح في أعقاب تهديد جوي تم رصده في منطقة البحر الأحمر وتمكنت من اعتراض أهدافًا معادية كانت في المنطقة. لم تشكل تلك الاهداف اي تهديد على المواطنين حيث لم يتم خرق السيادة الإسرائيلية".