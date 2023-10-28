دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، السبت، إن مصر حذرت، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم الإسرائيلي البري واسع النطاق على قطاع غزة.

وأضاف البيان الذي نشره المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، أن "مصر حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر، مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع".

وأردف البيان أن "مصر أعربت عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يُتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع".

وختم البيان قائلا: "وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي، بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية، وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى كارثة إنسانية لا محالة، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة".