إيلون ماسك: "ستارلينك" ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة الدولية في غزة

(CNN)-- قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، السبت، إن شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" التابعة لشركته، ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة، بعد أن عانى القطاع المُحاصر من أسوأ فقدان للاتصال بالإنترنت.

وأعلن ماسك هذا الإعلان على منصة إكس المملوكة له (تويتر سابقًا)، بعد أن قالت النائب الديمقراطية الأمريكية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إن "قطع جميع الاتصالات عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة غير مقبول".

وقال ماسك في منشور ردًا على كورتيز: "ستدعم ستارلينك الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".

وفي منشور آخر ردًا على حساب آخر عبر منصة إكس، ذكر ماسك: "لم تحاول أي محطات من غزة التواصل مع مجموعتنا".

ومنذ الهجوم البري واسع النطاق، الجمعة، على القطاع، فإنه يقترب من التعتيم شبه الكامل، وتقول جماعات الإغاثة إنها لم تتمكن من التواصل مع الفرق في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ليست على اتصال" بموظفيها في غزة، وكتب المفوض العام لوكالة "الأونروا" إلى الموظفين، السبت، قائلا إن الوكالة "تشعر بقلق عميق" بشأنهم وسط انقطاع التيار الكهربائي.