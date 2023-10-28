دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التقارير التي تفيذ بانقطاع خدمات الانترنت والاتصالات في قطاع غزة وسط جدل حول الحلول البديلة الني برز منها شبكة "ستارلينك" الفضائية لإيلون ماسك على غرار استخدامها في أوكرانيا إلى جانب جدوى استخدام شبكة الاتصالات المصرية في القطاع.

وقالت شركة اتصالات فلسطينية إنها "عانت من انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت" في غزة، الجمعة، بينما واصلت إسرائيل قصف القطاع الساحلي بغارات جوية في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه "يوسع العمليات البرية" في القطاع لليوم الـ21 منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وقالت مجموعات مستقلة لمراقبة الإنترنت، لشبكة CNN، إن هذا هو "أسوأ انقطاع للإنترنت في غزة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة (حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول"، مما أثار مخاوف من أن المدنيين الفلسطينيين لن يتمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي مع تصاعد الحرب.

وقالت شركة NetBlocks، وهي شركة لمراقبة الإنترنت مقرها في لندن، لشبكة CNN، إن انقطاع الخدمة يوم الجمعة يمثل "نقطة تحول في قدرة سكان غزة على إبقاء العالم الخارجي على علم بالوضع على الأرض"، وزعمت الشركة أن "انقطاع الاتصال بالإنترنت في غزة حاليا هو الأكبر منذ بداية النزاع".