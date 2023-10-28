دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، الجمعة، بعد الهجوم الذي شنته حماس داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، قائلا "يجب على إسرائيل أن تخرج من حالة الجنون هذه"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لأردوغان على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "لقد ضاعفت إسرائيل ليلة أمس من وحشية هجماتها المتواصلة التي تستهدف غزة وأهلها من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.. يجب على إسرائيل أن تخرج من حالة الجنون هذه، وأن توقف هذه الهجمات على الفور".

وتابع: "أدعو جميع إخواني للمشاركة في تجمع فلسطين الكبير الذي سيقام اليوم في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنطلق خلاله دعواتنا ونداءاتنا بشكل أقوى، وسنصرخ بأعلى صوتنا بأننا نقف بجانب الشعب الفلسطيني ضد الظلم الإسرائيلي".

وتتزايد الضغوط من المجتمع الدولي لإقناع إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة لها في غزة، ورغم أن المساعدات الأولية تضمنت الغذاء والماء والدواء، إلا أنها لم تشمل الوقود، وهو ما قالت الأمم المتحدة إنه "يشل" عمليات الإغاثة. وتقول إسرائيل إن حماس تخزن الوقود لاستخدامها ودعت الحركة الفلسطينية المسلحة التي تحكم غزة لمشاركة هذه المخزونات.