قدر كبير من الأضرار التي تمكنت CNN من تأكيدها تقع في شمال غزة

(CNN)-- حدد تحليل حصري أجرته شبكة CNN، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قدراً كبيراً من الدمار في جميع أنحاء غزة استنادًا لصور الأقمار الصناعية، وعدد كبير يقع في شمال غزة، حيث دمرت مساحات كبيرة من المباني حول مدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون، كما تم التعرف على مئات الحفر في شمال غزة.

داخل غزة، المعزولة عن العالم بسبب حصار شبه كامل، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية أحياء بأكملها، ودمرت منازل ومدارس ومساجد. وأظهرت لقطات التقطتها طائرة بدون طيار لشبكة CNN، الاثنين، مستوى الدمار في أجزاء من القطاع، حيث سويت شوارع بأكملها بالأرض في حي الرمال بمدينة غزة، وصف من المباني المدمرة المعروفة باسم أبراج الزهراء في وسط غزة.