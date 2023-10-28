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كبير مستشاري نتنياهو يوضح لـCNN الهدف من "توسيع" العمليات البرية في غزة

الشرق الأوسط
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(CNN) --  قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الجمعة، إن "توسيع" الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية في غزة يهدف "لتعزيز الضغط على حماس"، وأضاف: "سيزداد هذا الضغط ويستمر في التزايد حتى نحقق هدفنا".

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وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، الجمعة، إن "حماس مستعدة لهزيمة القوات الإسرائيلية إذا دخلت قطاع غزة"، وأضاف: "إذا قرر نتنياهو إدخال قوات برية إلى غزة الليلة، فإن المقاومة جاهزة".

وتأتي تصريحات الرشق بعد أن أعلنت إسرائيل عن توسيع عملياتها البرية في القطاع.

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