كبير مستشاري نتنياهو يوضح لـCNN الهدف من "توسيع" العمليات البرية في غزة

انفجارات هائلة تهز غزة ودخان غريب يتصاعد.. هذا ما قاله مراسل CNN عن آخر التطورات

إنذارات الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. لا مكان للهرب من القصف

(CNN) -- قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الجمعة، إن "توسيع" الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية في غزة يهدف "لتعزيز الضغط على حماس"، وأضاف: "سيزداد هذا الضغط ويستمر في التزايد حتى نحقق هدفنا".

وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، الجمعة، إن "حماس مستعدة لهزيمة القوات الإسرائيلية إذا دخلت قطاع غزة"، وأضاف: "إذا قرر نتنياهو إدخال قوات برية إلى غزة الليلة، فإن المقاومة جاهزة".

وتأتي تصريحات الرشق بعد أن أعلنت إسرائيل عن توسيع عملياتها البرية في القطاع.