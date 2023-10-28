الجيش الإسرائيلي يعيد توجيه نداء عاجل لإخلاء شمال قطاع غزة إلى الجنوب

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القدس (CNN)-- أعاد الجيش الإسرائيلي، السبت، توجيه نداء للمواطنين لإخلاء شمال قطاع غزة إلى جنوبها، مشيرا إلى عمليات عسكرية وشيكة ضد حركة حماس في غزة.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت، قال المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانيال هاغاري: "هذا تحذير عسكري عاجل من القوات الإسرائيلية، ومن أجل سلامتكم المباشرة، نحث جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة على الانتقال مؤقتا إلى الجنوب".

وأشار هاغاري إلى ما وصفه بعملية وشيكة للجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة.

وقال المتحدث إن "عملية الجيش الإسرائيلي الوشيكة تهدف إلى تحييد تهديد حماس بدقة وكثافة"، وإلى "سكان شمال غزة ومدينة غزة، نافذتكم للتحرك قد أُغلقت، تحركوا جنوبا. هذا ليس مجرد إجراء احترازي، بل نداء عاجل".

وكرر هاغاري مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن حماس قد نشرت أصولا عسكرية في مناطق مدنية.

وقال مخاطبا سكان شمال غزة: "حماس تعرض حياتكم للخطر من خلال وضع الأسلحة والقوات داخل المناطق المدنية في غزة، بما في ذلك المدارس والمساجد والمستشفيات".