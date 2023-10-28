نشر الجمعة ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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(CNN)-- رفض وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الجمعة، مشروع القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كوهين، عبر منصة أكس: "نحن نرفض بشكل قاطع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة المشينة لوقف إطلاق النار"، وأضاف: "إسرائيل تنوي القضاء على حماس تماما كما تعامل العالم مع النازيين وداعش".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وصوتت 120 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

وفي خطاب ألقاه بعد صدور القرار، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: "لقد شهدنا جميعا أن الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرة واحدة من الشرعية أو الأهمية".

وقال: "لقد أظهرت غالبية المجتمع الدولي أنها تفضل دعم الدفاع عن الإرهابيين النازيين بدلا من دعم دولة إسرائيل الملتزمة بالقانون للدفاع عن المدنيين".