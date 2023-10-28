بينما يدفن الفلسطينيون أحبائهم.. أمريكا وإسرائيل تشككان في أعداد الضحايا في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، أن السعودية تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع".

وأضافت الوزارة في البيان: "وإذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي"، طبقا لما نقلت (واس).

وأضافت الوزارة: "وتدعو المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق"، بحسب الوكالة السعودية.