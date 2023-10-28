أول تعليق من السيسي على "اسقاط طائرات مسيّرة" في طابا ونويبع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على حوادث اسقاط طائرات مسيرة بدون طيار "درون" في منطقتي طابا ونويبع المصرية، الجمعة.

وقال السيسي في جزء من كلمة له خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، السبت: "مبارح كان في طيارات مسيّرة دخلت وتم اسقاطها أيا ما كان المكان الي هي جاية منه أنا حذرت قبل كدة من أن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كدة حتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تؤذينا كلنا.."

وتابع السيسي: "عشان كدة بقول من فضلكم، مصر دولة ذات سيادة، وأرجوا أن نحن كلنا نحترم سيادتها ومكانتها، والكلمة الي حقولها ليست تباهي أو تماهي، مصر دولة قوية جدا لا تُمس، مصر دولة قوية جدا لا تُمس.."

وكان المتحدث باسم الجيش المصري قد قال في تدوينة على صفحته بفيسبوك، الجمعة: "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ...وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".