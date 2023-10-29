شركات اتصالات مصرية تؤكد استعدادها لتوفير الخدمة لسكان غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت شركات اتصالات عاملة في السوق المصرية، السبت، استعدادها لتوفير خدمة الاتصالات لسكان غزة، الذي يعيش انقطاعًا في خدمات الانترنت والاتصالات تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على القطاع، وذلك في حال انتهاء التنسيق بين السلطات المصرية ونظيرتها الفلسطينية، بحسب مصادر تحدثت إلى CNN بالعربية.

تعمل في مصر 4 شركات اتصالات كبرى، وهي: فودافون، وتستحوذ على الحصة الأكبر من سوق المحمول بإجمالي مشتركين يفوق 40 مليون عميل، وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إلى جانب المصرية للاتصالات WE، وهي المشغل الوطني وتمتلك الحكومة حصة فيها تصل إلى 70% منها، وتستحوذ على غالبية سوق الهاتف الثابت والانترنت المنزلي. فضلا عن شركتي اتصالات مصر من &e، وأورنج، اللتان تملكان أكثر من 30 مليون عميل بسوق المحمول.

وقال مسؤول بشركة فودافون مصر، إن الشركة مستعدة لتوفير أبراج محمول متحركة لإرسالها إلى مدينة رفح المصرية؛ لتوفير تغطية تصل إلى حدود 10 كيلو مترات داخل قطاع غزة، حال تشغيلها بالطاقة القصوى. وأكد المسؤول أن ذلك لن يتم إلا بعد الانتهاء من التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني بشأن توفير خدمات الاتصالات لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم في الاطمئنان على ذويهم، بحسب المسؤول.

وأكد المسؤول، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن شركة فودافون مصر على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات الاتصالات فورًا لسكان غزة، مُشيرًا إلى أنه لدى الشركة 5 أبراج محمول جاهزة للتحرك لتقديم الخدمة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بشركة اتصالات من e& في مصر، جاهزية الشركة بعدد من الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة؛ لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال المصدر، إن شركة اتصالات من e& في مصر على تواصل دائم مع الجهات المختصة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنسيق كل ما يترتب بمد الخدمة للمقيمين في غزة على الحدود المصرية الفلسطينية وأخذ كافة الموافقات، بعد توقف عمل شبكات الاتصالات والانترنت في القطاع منذ أمس الجمعة.